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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1439
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Уверено можно уже щас сказать что миграция происходит не из за языка, а из за шатания и неопределённости.


Виталий, если ты за миграцию в РФ, там людей не хватает. На днях в Правительстве одобрили законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка, льготы предусмотрены, гражданство по упрошенной форме будут давать, тесты по знанию языка точно не будут проходить.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1439
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну да. Это всего лишь какой-то русский язык. И так сойдет, он же все равно для галочки.


Тут не соглашусь, неоднократно обсуждали, что ежегодно порядка от 17000 до 18 000 тысяч выпускников разных национальностей поступают в учебные заведения РФ, а их всего выпускников примерно более 140 000.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.10.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
https://www.youtube.com/watch?v=2SF2cZxMfA4
Ты тут за татарскую кухню интересовался,вот тебе обзор.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Щас в наше время даже Ванга не увидит

Ты будешь в шоке,но она не увидит,так как умерла.Причём уже давно.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тоже покупал себе Юпи и Зуко - вкус детства вспомнить.

Алекс - пропал. Что с его Соком - не то... :-o :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8274
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Умерла? А кто это был тогда вчера в центре, на Абая во втором подъезде. Я ей ещё деньги дал. Непомню сколько, весь кашелек отдал.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Непомню сколько, весь кашелек отдал.

Помню, в 80-х, в Кустанае, Киркорову -
деньги отдавали... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5494
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чтобы срок годности- не вышел.Как потом

Спасибо что предупредил.
Пойду проверю.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5494
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зуко производство Чили.
До 2021.
Инвайт Турция до 2020.
Ну короче на новый год,
С чёрной икрой и оливье.

[Исправлено: alex_60, 20.10.2019 - 15:52]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5494
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот и приплыли.
1:2 дома.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
1:2 дома.

Тобол, чтоле?... :-o
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