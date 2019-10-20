Цитата: Vit:

Уверено можно уже щас сказать что миграция происходит не из за языка, а из за шатания и неопределённости.



Виталий, если ты за миграцию в РФ, там людей не хватает. На днях в Правительстве одобрили законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка, льготы предусмотрены, гражданство по упрошенной форме будут давать, тесты по знанию языка точно не будут проходить.