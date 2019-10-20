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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда еще удивительнее то? ))


Что удивляться -то? Может, кто-то из числа иностранцев коров доит, масло делает, сметану, творог и.т.д.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ну язык государства надо знать

Ну это вы так считаете. А конституция с вами не согласна. Там четко сказано, что язык межнационального общения - русский. А как только русский человек начинает говорить - начинается межнациональное общение. За исключением случаев когда русский человек говорит с другим русским. В этом случае переход на любой другой язык будет просто абсурдом.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Может, кто-то из числа иностранцев коров доит, масло делает, сметану, творог и.т.д.

Было бы любопытно узнать об этом
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Неправильное толкование, язык государства - там, имелся ввиду в масштабах вселенной.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
но это уже для других инфа)

Нормально, продолжай. Эти другие тоже читают ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Неправильное толкование, язык государства - там, имелся ввиду в масштабах вселенной.

Я так и понял. Государственный галактический язык. Но есть депутаты, которые могут отправить запрос в конституционный совет за разьяснением. Пора внести ясность.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12040
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.10.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Русский язык теперь раз в неделю, и то как иностранный, типа факультативом, на котором уже и письму перестали учить. Инфа недельной давности от сестры.

Я, наверное, писал это ранее, но повторюсь - крестница у жены во 2 классе. Писали какой-то текст на русском языке - из 25 слов сделано 6 ошибок и оценка стоит - 4! Ни одна ошибка не исправлена при этом. Подчеркнута какая-то помарка и за это снижен балл. Это уже дно.
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