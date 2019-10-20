Цитата: maxsaf:

Русский язык теперь раз в неделю, и то как иностранный, типа факультативом, на котором уже и письму перестали учить. Инфа недельной давности от сестры.

Я, наверное, писал это ранее, но повторюсь - крестница у жены во 2 классе. Писали какой-то текст на русском языке - из 25 слов сделано 6 ошибок и оценка стоит - 4! Ни одна ошибка не исправлена при этом. Подчеркнута какая-то помарка и за это снижен балл. Это уже дно.