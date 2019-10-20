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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Юджин где? У него ребёнок дочка, по-моему в начальный класс ходит.

Он сегодня - новости для нас пишет. Наврятли снизойдет до флуда, чтобы обсудить преподавание русского и орфографии у дочки ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вечером будет блины жарить, воскресенье однако.

Утром. Каждое воскресенье по утрам ))
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он сегодня - новости для нас пишет. Наврятли снизойдет до флуда, чтобы обсудить преподавание русского и орфографии у дочки ))


Спрашивать как-раз нужно за начальные классы, в старших классах главное чтобы предметы на языке обучения велись, что и делается.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5491
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
После принятие пакетиков зуко.

Пока не буду. Пусть лежат как память.
При случаи потом.
Хотя может и сегодня захочется,
Молоко и Грушевый ещё не купил.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он сегодня - новости для нас пишет.


Одну новость пока написал, что думаешь где-то по свалкам мусорным ходит.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8270
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати про блины. Было тут как-то секрет приготовления блинов. Не помню уже кто из форумчан делился. Ну было точно. Попробую коротко повторить , берёшь бутылку из под колы и туды заливаешь смесь. И уже с бутылки наливаешь в кастрюльку.) все читатели были в восторге.)
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
сладкое, просто добавь сахар, если прикалывает вкус кисло-сладкий, каркаде добавь.


Поаккуратнее там всякими добавками, они хоть и натуральные, по чуть-чуть добавляй, но ты-же не алхимик. Там следует шурупить немножко. Кофевар Валентин знаток по части кофе, чёта давно не появлялся, надеюсь он в добром здравии.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в старших классах главное чтобы предметы на языке обучения велись, что и делается.

Ну для вас наверное это главное.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наврятли снизойдет до флуда, чтобы обсудить преподавание русского и орфографии


Да, походу тут ты прав, видать уважаемым некогда, кофе пьют, новости пишут.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кстати про блины. Было тут как-то секрет приготовления блинов

У меня нет секрета. Классический рецепт.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17573
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пусть лежат как память.

Алекс, смотри, чтобы срок годности-
не вышел.Как потом мы без тебя... :lol: :oops: :-o
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8270
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Классический рецепт на форуме не кому не интересен)) тут надо удивить. Согласись что блин из под бутылки колы прикольно.)
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1429
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну для вас наверное это главное.


Для меня главное, чтобы люди свой язык не забыли, где-бы не находились.

Более трёх лет тому назад отмечал, цитирую: Вместе с тем, где бы не жил человек, он не должен забывать свой родной язык, обычаи и традиции, ну язык государства надо знать, знание которого никак не сузить границы мира...

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=27240&viewmode=flat&sortorder=0&start=0
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
тут надо удивить

Тут кто-то еще из форумчан мужского пола делает блины каждое воскресенье? Куда еще удивительнее то? ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8270
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пробывал я. Карявинько получились. Правда не утро было воскресное. Не получается у меня такие кулинарии. Зато умею бутер делать вкусный, кашу сварить, чай правильно заварить, шашлык замариновать так что пальчики оближишь) а ещё могу рубашку поглатить ровно, но это уже для других инфа)
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