Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #4108





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1429

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:15 Цитата: maxsaf:

Ну для вас наверное это главное.



Для меня главное, чтобы люди свой язык не забыли, где-бы не находились.



Более трёх лет тому назад отмечал, цитирую: Вместе с тем, где бы не жил человек, он не должен забывать свой родной язык, обычаи и традиции, ну язык государства надо знать, знание которого никак не сузить границы мира...



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=27240&viewmode=flat&sortorder=0&start=0