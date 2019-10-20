Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #4084





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8264

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:55 Цитата: maxsaf: В 10 - ом. Вот из за него я пока торможусь. Ещё 2 года осталось. Выбираем куда пойдёт учится, в том и городе куплю квартиру там и останусь.мне то пофиг, меня везде возьмут на работу, На него я все планы возложил.