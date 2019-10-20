Цитата: Vit:

Как понять за свои? Дома печатал? У тебя не было денег на родине, сам же говорил что без ботинок получал знания, два красных. Авто ауди было если мне память не изменяет. Извени но 10 лет назад ауди, какя б не была, тема. .

Когда сверстники поступили в институты - я пошел работать. Начал с самых низов, но меня заметили, и пригласили в частную компанию, сначала в одну, потом в другую. Я в универ смог поступить только когда твердо на ноги встал.