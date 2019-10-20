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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так-же как и ранее сохранились детские сады, на казахском и русском языках воспитания.

На русском понятно, но казахском, разве были. Как можно сохранить чего не было.
Я про Кустанай если чё! ;-)

[Исправлено: elektron, 20.10.2019 - 07:27]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А родина тебе босаногому 2 диплома

Я еще раз повторю - я не Болашаковец, которому родина дает что-то. Я за свои учился.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1421
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нет, это не фейк. Давайте спросим форумчан, у кого дети в школу ходят. Так же там, или не так же.


За подростков Виталий может сказать, что фейк, вот за начальные классы, тоже надеюсь подтвердят.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1421
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я про Кустанай если чё!


По стране были.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8264
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Как понять за свои? Дома печатал? У тебя не было денег на родине, сам же говорил что без ботинок получал знания, два красных. Авто ауди было если мне память не изменяет. Извени но 10 лет назад ауди, какя б не была, тема. .
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я промолчу что мы могем из двух холодильников создать ядерную бомбу)

Могли, Витал, могли, да не осталось никого. Я в школьные годы в библиотеке сидел часами в отделе научном, физику обожал. Особенно ядерную физику - реально просто обожал. Перечитал по этой теме все что только можно было. А ты тоже эти книги читал? Я все ищу, с кем бы поговорить на эти темы.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2887
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.10.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Можно узнать про этот труд.

Ты сам когда о себе расскажешь? Со всех требуешь,а сам,как мышь серая,затихарился!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Как понять за свои? Дома печатал? У тебя не было денег на родине, сам же говорил что без ботинок получал знания, два красных. Авто ауди было если мне память не изменяет. Извени но 10 лет назад ауди, какя б не была, тема. .

Когда сверстники поступили в институты - я пошел работать. Начал с самых низов, но меня заметили, и пригласили в частную компанию, сначала в одну, потом в другую. Я в универ смог поступить только когда твердо на ноги встал.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8264
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я вот как раз макс не сидел в библиотеке. Родителям не платили. Кушать было, а вот одеть не было. Я и стал работать, с детства
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2887
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.10.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пока Канада кроме ржавого корыто и домика метр на метр не че не дала. А родина тебе босаногому 2 диплома. Жизнь тебе дала

Ты у Абайки хлеб не отнимай!Это только он и ещё некоторые могут любить Казахстан до рванья рубахи на груди.Остальные должны радоваться,что их тут приютили.это не мои слова,САМ НАН сказал.

[Исправлено: Ваш земляк, 20.10.2019 - 11:42]
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17570
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так Дракон говорил, что внучка уже практически не владеет.

Внучка, моя владеет Русским, немецким,французским,Испанским,
Английским и всеми в совершенствею Сертификаты - имеет... :lol: :oops:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я книги по ядерной физике перечитал до того, как достиг возраста, с которого разрешено принимать на работу ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Внучка, моя владеет Русским, немецким,французским,Испанским, Английским

Все не то ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8264
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У всех разное детство. Мне вот родители по возможности журнал Мурзилка покупали, а тебе книги по ядерной физике)) тираны
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Родителям не платили. Кушать было, а вот одеть не было. Я и стал работать, с детства

Так вот откуда в тебе столько благодарности ))
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