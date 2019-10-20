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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я вот на туда только по ссылкам захожу.


Но это, твоё право, хочешь смотри, хочешь не смотри, кто заставляет, у меня много свободного времени.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8255
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат следующий марафон когда планируете. Вот тоже думаю пробежать. Новичков принимайте?
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это от вас зависит, как быстро де-колонизацию проведете.))


Язык общения здесь был и будет. Вот вы мне скажите пожалуйста, там на чужбине пока есть типа общин и.т.д. старшее поколение общается на русском языке. Подрастающее поколение язык предков потихоньку не забудет, спрос есть или нет? Учите ли вы их? Ваш сын наверное намного лучше английским владеет чем русским языком.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут спокойно, свежий воздух, красиво, места много

Остаётся только позавидовать.
И повспоминать жизнь в Н заповеднике, Красном Кордоне.
Я то в лесу родился.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кайрат следующий марафон когда планируете. Вот тоже думаю пробежать. Новичков принимайте?


Конечно принимаем, ты-то на Иван чае должен хорошо пробежать. Марафон не советую, там 42 км. 195 метров, просто 5 или 10 км пробеги, на 9 мая 2020 года.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
меня много свободного времени.

Я ж говорил, козлов, баранов разведи.
Кататься будешь. Мясо для страны.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я то в лесу родился.


Летом надеюсь, в лесу нашли что ли?
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Страница 269 из 269«1...267268269
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