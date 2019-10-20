Цитата: maxsaf:

Это от вас зависит, как быстро де-колонизацию проведете.))



Язык общения здесь был и будет. Вот вы мне скажите пожалуйста, там на чужбине пока есть типа общин и.т.д. старшее поколение общается на русском языке. Подрастающее поколение язык предков потихоньку не забудет, спрос есть или нет? Учите ли вы их? Ваш сын наверное намного лучше английским владеет чем русским языком.