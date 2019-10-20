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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
они из-за три девять земель во всём разбираются, очень переживают за нас

Говорите - что хотите, мне сегодня пофиг. Я 4 тарелки навернул. :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8255
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Кайрат. Разве плохо когда два или пять из миллионов, нас помнят, переживают за свою родину.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А в Канаде на ужин - бешбармак.


Того неадекватного петуха или кролика в расход пустил что ли?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Опять кролика зарезал?)

Не. У нас на день благодарения - индюки здоровенные по цене синих кур, почти даром ))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Большого ума не надо.
У тебя похоже комплекс с тех времен,
Когда кушать тебе нечего было.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Большого ума не надо.

Зря оказываетесь. Вдруг пригодится ))
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кайрат. Разве плохо когда два или пять из миллионов, нас помнят, переживают за свою родину.


Миллионы помнят, на ютюбе много отзывов, песни поют, благодарят, тут-то их постоянно переживающих десяток не будет, спасибо им большое.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ты ж сам сказал, что в лес уехал, чтобы никто вдруг не заехал. Покушать.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Дык а че вы тут, а не на ютубе. Тут не похвалят и песню не споют )))

[Исправлено: maxsaf, 20.10.2019 - 11:12]
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык а че вы тут, а не на ютубе. Тут не по хвалят и песню не споют )))


Почему, и там смотрю, а тут электрон-же сказал, что форум отрытый, даже инопланетяне могут посещать, главное чтобы язык общения знали.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сказал, что в лес уехал

Тут спокойно, свежий воздух, красиво, места много
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут не похвалят и песню не споют )))


Так я вас благодарю, тем более сегодня у как отметили День Благодарения. Цитата:
Kairat stayer:
тут-то их постоянно переживающих десяток не будет, спасибо им большое.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего Кайрат на этом как его ютубе смотрит.
Наверное пакости разные. Я вот туда только по ссылкам захожу.
И то которые дают те кого я знаю.

[Исправлено: alex_60, 20.10.2019 - 11:17]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
главное чтобы язык общения знали.

Это от вас зависит, как быстро де-колонизацию проведете.))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

По туалетам новости есть?
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