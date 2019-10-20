elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #3988





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3703

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:55 Цитата: abaika95: не пользуйтесь уловками при дисскусии с одним человеком, как прибегать к "мнимой" помощи со стороны) или неуместного повторения троллинга от отдельных сказочных личностей) с ними серьёзно я не дискутирую потому что смысла нет)

Ай я яй. Но должен напомнить, что форум открытый. И не Сталкер как и ни кто другой не прибегает к Вами упомянутой помощи. Её бы и не было, если бы Ваше единственно верное мнение, таковым бы и являлось в действительности. Так что тут либо в личку, либо поаккуратнее. А то троллями форумчан называть, не есть гуд.