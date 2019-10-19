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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ов. Ты то кто?

Вечер в хату, часик в радость.
Я сам пацан чоткий.
Месных знаю.
Расклады уважаю
Цитата:
elektron:
Сами то кем будете?

Буду я из местных
По жизни турист, по профессии-юрист.
(Ну почти)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,вот человека прёт не на шутку

И никого не боится... :lol: :-o
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8244
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Че в спотел.? Че не устраивает.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3701
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.10.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
могу извинится)

никогда не поздно ))
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 113
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
е субъективное мнение и только) могу быть не прав как всегда) могу извинится)

Опять-двадцать пять.
Цитата:
abaika95:
редбот

Ты сначала извинишься, потом скажешь?
Или наоборот?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8244
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

В последнее время редко встретишь нормального чела. Каждый второй или 3.наблатыканый.а как хочется встретить чела, поговорить по душам
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лили от меня всё получишь

Да знаю,ты добрейшей души человек ;-)
Шучу я.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8244
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я тоже добрый. Если че)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И никого не боится.

Зацикленность на своей точке зрения у Сталкера и не более того.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Че в спотел.? Че не устраивает//

Прохладно,не от чего потеть)

Цитата-//сначала извинишься, потом скажешь?Или наоборот?//


Могу и так и по-другому)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8244
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Два раза раза прочитал. Непонял. Холод, жара, два раза чёт можешь.. Че два раза? #
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В последнее время редко встретишь нормального чела. Каждый второй или 3.наблатыканый.а как хочется встретить чела, поговорить по душам

Последний был Чекушка. Я так думаю.
Это все что могу сказать...
Цитата:
abaika95:
Могу и так и по-другому)

Сказать-сказал!
Ну переходи к извинениям... 8-)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Виталя,нуклюкался-спать ложись.
Бенефис подзадолбал!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Два раза раза прочитал. Непонял//


Аналогично с твоим комментом.Непонял.


Цитата-//Ну переходи к извинениям...//

Что? Сильно обиделись?)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8244
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не че не понял. Почему я должен извиняться. Почему я должен спать.. Командиры.
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