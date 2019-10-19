abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3931





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1020

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:02 Цитата-//Для сравнения, а где вам понравилось?Ну где раньше бывали?Вино какой местности, вы предпочитаете в это время суток?//



Я сразу написал мое мнение абсолютно субъективно) часто по ресторанам не хожу предпочитаю фастфуд и еду из доставок) поэтому и такие вот отзывы)



Если брать в расчет что "Узбечка" это кафе то есть пришел вкусно покушал и ушел, туда не пойдешь как в ресторан за атмосферой и изысками) то и сравнивать можно с закусочными,быстрой питалкой и столовыми)



+Карделен топ кафе в городе по цене и качеству

+ Автодом топ 2

+Пиццерия Автодом топ 3

+Кто бы что не говорил как бы не хаяли но Макдональдс очень норм закусочная

+Новое кафе бай лун в Софии, был там летом все понравилось,сейчас не знаю

+Сеть столовых по городу,на Карбышева напротив западного и автофуд по войнов-интернационалистов

Пок все)



Вино только Молдова)