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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Для сравнения, а где вам понравилось?Ну где раньше бывали?Вино какой местности, вы предпочитаете в это время суток?//

Я сразу написал мое мнение абсолютно субъективно) часто по ресторанам не хожу предпочитаю фастфуд и еду из доставок) поэтому и такие вот отзывы)

Если брать в расчет что "Узбечка" это кафе то есть пришел вкусно покушал и ушел, туда не пойдешь как в ресторан за атмосферой и изысками) то и сравнивать можно с закусочными,быстрой питалкой и столовыми)

+Карделен топ кафе в городе по цене и качеству
+ Автодом топ 2
+Пиццерия Автодом топ 3
+Кто бы что не говорил как бы не хаяли но Макдональдс очень норм закусочная
+Новое кафе бай лун в Софии, был там летом все понравилось,сейчас не знаю
+Сеть столовых по городу,на Карбышева напротив западного и автофуд по войнов-интернационалистов
Пок все)

Вино только Молдова)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

В автодоме что нравится больше?
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
часто по ресторанам не хожу предпочитаю фастфуд и еду из доставок) поэтому и такие вот отзывы)

Все ясно.
Может быть вам стоит попробовать публиковать своё мнение в вещах которых вы разбираетесь?
Где вы эксперт специалист.
А так...
Был когда то мультик выпущенный к Олимпиаде 80. Там единственная реплика у отрицательного персонажа была- А баба-яга-против!
Ничего личного.
Просто вспомнил.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Блинов лучше дома почавкаю

#3924 - плагиат :-o, даже завернуты как у меня. А чито внутри?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Где вы эксперт специалист.

Дайте магистратуру хоть закончить сначала ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4108
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Мясо-говядина
Творог с изюмом и урюком.))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4108
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вино только Молдова)

Дядь,а за вино я не имела таки интерес.
Мне без разницы,шо мужик закидывает за воротник :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8230
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не. Главное мне спокойной ночи пожилать.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В автодоме что нравится больше//

Чай)


Цитата-//Все ясно.Может быть вам стоит попробовать публиковать своё мнение в вещах которых вы разбираетесь?Где вы эксперт специалист.А так...//

А что на НГ стало не модно делится субъективным мнением?) Ну так закройте все комменты под новостями) мало ли придет спец-программист и поделится своим мнением о деятельности государства в сфере культуры или образования) ну какой он в этом спец?)



Цитата-//когда то мультик выпущенный к Олимпиаде 80. Там единственная реплика у отрицательного персонажа была- А баба-яга-против!Ничего личного.Просто вспомнил//

Вы меня с кем-то спутали) я всегда ЗА!) Баба Яга сюда по вечером приходит) тоже сказочный) и везде рисует свое авторитетное мнение про "баба Яга против"
Вот ему тоже самое скажите не ошибётесь)


Цитата-//Дядь,а за вино я не имела таки интерес//


Так я купидону ответил на его вопрос про вино)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Да вали уже :lol: :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мясо-говядина Творог с изюмом и урюком.))

Большой палец вверх )
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