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≡ Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом областном фестивале, который прошёл вечером 18 октября в ДК «Мирас» участвовали только две команды:«36,6» от Рудненской горбольницы и «Дежурная смена» от детской областной больницы.
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* Сталкер
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Абайкам в палате таки раздали тексты

Не отвлекайте пока, сейчас они там штудируют Всеобщую Декларацию Прав Человека, чтобы определить, какие же методы я имел в виду и какие провокационные вопросы необходимо ещё задать, чтобы получить ответы, которые можно интерпретировать таким образом, чтобы можно было обвинить в покушение на честь и достоинство Лидера Нации или в насильственном свержении конституционного строя или захвате целой власти))))))

[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 22:11]
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* abaika95
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы считаете, что авторитарный автократический режим не препятствует чему-либо? Это есть демократия? Если так, то это должно быть прописано в Конституции, считаю. Должно быть написано чётко и ясно, каким государством Казахстан себя утверждает. И убрать это ненавистное слово "демократия" из статьи 1 пункта 1 Конституции страны.//


Знаете я вообще считаю в мире нет ни одной демократической страны) просто в некоторых есть поблажки по некоторым вопросам,США не сильно обращает внимание на какихто то там митингующих хипстеров (если речь не идёт о митингах против государства или на почве очередного полицейского произвола,тут такойже деспотизм как в Чили при Пиночете)да и негатив в газетах сильно не колит, потому что у них есть супермонополия по мировой пропаганде (Голливуд)
Поэтому раз такая пьянка я думаю из всех конституций стран мира нужно вычеркнуть слово"демократия"


Цитата-//Не государство. Речи о разрушении государства не было. Под Карфагеном в применении мною фразеологизма следует понимать де-факто существующую однопартийную политическую систему в де-юре многопартийном государстве, усугублённую авторитарным автократическим режимом с жесткой вертикалью власти (без выборности местных исполнительных органов и судей)//


Ааааа ну флаг вам.......в руки) боритесь) на то вы и Юрист) осталось только в Европу или Америку уехать для поддержания статуса "борца с режимом в изгнании" и оттуда через Ютьюб вещать вещать вещать)




Цитата-//таким образом, чтобы можно было обвинить в покушение на честь и достоинство Лидера Нации или в насильственном свержении конституционного строя или захвате целой власти))))))//

Зачем?( Я же писал прошлый раз то была шютка) шюток не понимаете?) Трудно вам живётся такому серьезному)

[Исправлено: abaika95, 19.10.2019 - 22:22]
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* maxsaf
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Не отвлекайте пока, сейчас они там штудируют Всеобщую Декларацию Прав Человека

С вашей помощью поднатаскаем. Вот и ошибок орфографических поубавилось. А что за политолог, который и в политике не петрит, и пишет - ошибка на ошибке. ))
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* Сталкер
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Сталкер


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Сообщений: 89
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Поэтому раз такая пьянка я думаю из всех конституций стран мира нужно вычеркнуть слово"демократия"

Вы немного путаетесь в дефинициях.
Демократия - это не митинги. Далеко не только они.
Это ещё и выборность (на деле!) должностных лиц разных уровней и, в первую очередь, реальная, а не продекларированная возможность большинства реально и эффективно влиять на политику государства и исход решений по важным вопросам для общества и страны.
Так вот, авторитарные режимы и определяются именно по этому критерию - отсутствие этой возможности у большинства, то есть у народа. В таких системах народ не может влиять на что-либо существенно. Примеров тому масса - Конституция переписывалась кратно раз без непосредственного согласия на то народа и т.д. и т.п.
Автократические режимы определяются по признаку наличия авторитарного лидера.
Исходя из чего можно заключить следующее: в странах с политическими системами, где зачастую имеются рычаги влияния народа на происходящие процессы (через выборы не только главы государства и несколько десятков депутатов парламента и несколько десятков в каждой местности депутатов маслихатов, но и через выборы мэров, губернаторов, т.е. местной исполнительной власти, которые влияют на вопросы назначения всех иных должностных лиц в территории, включая шефов полиции, а также в некоторых случаях и судей)применение таким государством насилия выглядит более оправданно нежели авторитарными или и того хуже автократическими режимами.
Это к вопросу, поднятому Вами, о митингах. С изложенной мною точки зрения, и с позиции Всеобщей Декларации Прав Человека - да, одни государства действительно де-юре имеют больше прав на применение насилия, нежели другие. Думаю, моя мысль предельно понятна.
Но всё же надо отметить, наш идеологический диспут, продолжающийся уже какой день на сайте "НГ", никакого отношения к новости о КВН медиков в нашей области не имеет)))))) Но может иметь некоторое отношение в рудненскому колесу обозрения, как к продукту воровского паханата никем невыбираемых местных зажравшихся акимчиков)))))
А по сему, раз такая пьянка, Карфаген должен быть разрушен... :lol:
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* abaika95
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//С вашей помощью поднатаскаем//

Кого увожаю с тем стараюсь общатца без ошибок) вот Сталкера уважаю) а вы Макс в чем меня можете поднатоскать?) В способах трудовой миграции?) Нет,спасеба)
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