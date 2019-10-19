Цитата: abaika95:

Поэтому раз такая пьянка я думаю из всех конституций стран мира нужно вычеркнуть слово"демократия"

Вы немного путаетесь в дефинициях.

Демократия - это не митинги. Далеко не только они.

Это ещё и выборность (на деле!) должностных лиц разных уровней и, в первую очередь, реальная, а не продекларированная возможность большинства реально и эффективно влиять на политику государства и исход решений по важным вопросам для общества и страны.

Так вот, авторитарные режимы и определяются именно по этому критерию - отсутствие этой возможности у большинства, то есть у народа. В таких системах народ не может влиять на что-либо существенно. Примеров тому масса - Конституция переписывалась кратно раз без непосредственного согласия на то народа и т.д. и т.п.

Автократические режимы определяются по признаку наличия авторитарного лидера.

Исходя из чего можно заключить следующее: в странах с политическими системами, где зачастую имеются рычаги влияния народа на происходящие процессы (через выборы не только главы государства и несколько десятков депутатов парламента и несколько десятков в каждой местности депутатов маслихатов, но и через выборы мэров, губернаторов, т.е. местной исполнительной власти, которые влияют на вопросы назначения всех иных должностных лиц в территории, включая шефов полиции, а также в некоторых случаях и судей)применение таким государством насилия выглядит более оправданно нежели авторитарными или и того хуже автократическими режимами.

Это к вопросу, поднятому Вами, о митингах. С изложенной мною точки зрения, и с позиции Всеобщей Декларации Прав Человека - да, одни государства действительно де-юре имеют больше прав на применение насилия, нежели другие. Думаю, моя мысль предельно понятна.

Но всё же надо отметить, наш идеологический диспут, продолжающийся уже какой день на сайте "НГ", никакого отношения к новости о КВН медиков в нашей области не имеет)))))) Но может иметь некоторое отношение в рудненскому колесу обозрения, как к продукту воровского паханата никем невыбираемых местных зажравшихся акимчиков)))))

А по сему, раз такая пьянка, Карфаген должен быть разрушен...