abaika95 Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1013

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:32 Цитата-//Вместо этого можно написать, сколько скошено и обмолочено зерновых. То бишь, о чем это я?Нет, всмысле сколько машин выпустил завод. Перечислить все винкоды и номера двигателей.Важно чтоб был позитив!//





Ну зачем же превращаться в газету "Советский колхозник"? Положительные новости не обязательно новости про кур несушек и про инженера Зябликова который в НИИ ПромШтормБыт изобрел пружинку для ракеты которая никуда не полетит)





Понятно что люди обожают негатив,людям интересно читать про драки алкашей и убийствах наркоманов, но когда весь день лента забита такими новостями то психическое восприятие мира у человека нарушается) он затем везде начинает видеть негатив а потом ещё хуже он превращается либо в хронического нытика-депрессивщика либо самоубивается, на западе давно уже провели паралель между плохими новостями и колличеством суицидов особенно у подростков, последние вообще воспринимают все без купюр и пропускают любой негатив через себя(



Можно иногда дозировать негатив и разбавлять новостями как недавно НГ про цветочек) конечно много просмотров это не добавит,комментировать не будут, но со временем будет меняться отношение к газете со стороны власти и некоторой части горожан(одни считают газету,желтушной-негативщиной,другие как мухи ждут когда же когда же выйдет очередная новость про г***?)



Предлагаю новости на выбор которые иногда можно размещать в рамках борьбы с амплуа газеты-негативки



+Ресторанные обозрения

+Обозрение новинок кино и музыки

+Обозрения различных мероприятий (такие новости есть конечно но их маловато)

+Обозрение современной литературы либо книжных новинок

+Просто новость про что-то хорошее (пример цветочек)

+История города и области

+Рассказы о знаменитых людях города и области (интервью вообще маловато что-то)

И.т.д)