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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях депутат мажилиса Шакир ХАХАЗОВ, глубоко возмущенный «серьезными проблемами в работе Министерства информации и общественного развития», обратился с запросом к премьер-министру. Прав ли народный избранник в своем негодовании?
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§ alex_60
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот депутат, да в глубокой депрессии.
есть там такие, да скажем и не один он конечно.
но он же не представитель государственной информационной политики.
ответ по поводу его ,как правильно назвать, наезда что ли,
был дан. он понятен.
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§ Ваш земляк
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2885
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот что интересно - а для того,чтобы стать депутатом,надо иметь IQ с определённым уровнем,превышение которого закроет доступ в Мажилис,Сенат,Думу,Раду и тому подобное?!Иначе чем ещё можно объяснить всю ту дичь,что начинает нести человек,приземливший свою пятую точку в заветное кресло!А давайте вообще запретим весь негатив законодательно!Чтобы люди не волновались и не выходили на всяческие митинги(ау,Пескарь!)!Запретим слова негативные,или заменим их какими-нибудь словосочетаниями.Вот в Америке запретили слово "негр",теперь их называют гордо - афроамериканец!И слово "солдат" теперь тоже отсутствует.Есть "оператор на поле боя".Осталось заменить "убийство" на "прекращение процессов жизнедеятельности","изнасилование" на "вступление в половую связь без согласия одного или нескольких участвующих в половом акте" и тогда заживём!Прямо Золотой Век начнётся!
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§ abaika95
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но можно развивать медиа-грамотность населения, чтобы бредовые рассылки в ватсапе перестали быть главным источником информации. Можно дать чуть больше свободы СМИ и отменить бессмысленную коррупционную схему под названием «госинформзаказ».//





Как отмена госинформзаказа повлияет на повышение медиа грамотности населения?)





Цитата-//Может, тогда люди будут больше верить традиционным СМИ, а не искать сомнительные фейковые источники?//



Очень спорно) предлагаю другую картинку что будет если отменить госинформзаказ, половина газет умрет,вторая половина превратится в желтуху и будет на поток и на радость публике выдавать сенсационные сообщения о убийствах, грабежах, авариях) то есть проще говоря чернуху)

И тогда медиа грамотность населения скатится в полнейшее дно)
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* Coopidon
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот говорят, во времена СССР, от народа правду скрывали. Только о достижениях писали. Разве это правильно было?
А так депутат правильно говорит. Хватит негатива. Пора запретить. И штрафовать.
Разве мало свершений за 30 лет? Вот о чем писать надо!
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§ maxsaf
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3513
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если нг пишет про убийство, которое реально произошло, то с какого перепуга это фейк и желтизна?
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* Coopidon
Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это-негатив. Не затем имиджевые ролики снимают. Вместо этого можно написать, сколько скошено и обмолочено зерновых. То бишь, о чем это я?
Нет, всмысле сколько машин выпустил завод. Перечислить все винкоды и номера двигателей.
Важно чтоб был позитив!

[Исправлено: Coopidon, 19.10.2019 - 19:59]
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§ abaika95
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вместо этого можно написать, сколько скошено и обмолочено зерновых. То бишь, о чем это я?Нет, всмысле сколько машин выпустил завод. Перечислить все винкоды и номера двигателей.Важно чтоб был позитив!//


Ну зачем же превращаться в газету "Советский колхозник"? Положительные новости не обязательно новости про кур несушек и про инженера Зябликова который в НИИ ПромШтормБыт изобрел пружинку для ракеты которая никуда не полетит)


Понятно что люди обожают негатив,людям интересно читать про драки алкашей и убийствах наркоманов, но когда весь день лента забита такими новостями то психическое восприятие мира у человека нарушается) он затем везде начинает видеть негатив а потом ещё хуже он превращается либо в хронического нытика-депрессивщика либо самоубивается, на западе давно уже провели паралель между плохими новостями и колличеством суицидов особенно у подростков, последние вообще воспринимают все без купюр и пропускают любой негатив через себя(

Можно иногда дозировать негатив и разбавлять новостями как недавно НГ про цветочек) конечно много просмотров это не добавит,комментировать не будут, но со временем будет меняться отношение к газете со стороны власти и некоторой части горожан(одни считают газету,желтушной-негативщиной,другие как мухи ждут когда же когда же выйдет очередная новость про г***?)

Предлагаю новости на выбор которые иногда можно размещать в рамках борьбы с амплуа газеты-негативки

+Ресторанные обозрения
+Обозрение новинок кино и музыки
+Обозрения различных мероприятий (такие новости есть конечно но их маловато)
+Обозрение современной литературы либо книжных новинок
+Просто новость про что-то хорошее (пример цветочек)
+История города и области
+Рассказы о знаменитых людях города и области (интервью вообще маловато что-то)
И.т.д)
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* Coopidon
Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цытата-//
Понятно что люди обожают негатив,людям интересно читать про драки алкашей и убийствах наркоманов, но когда весь день лента забита такими новостями то//
Кому понятно? Вам?
Количество просмотров? И затем, остроумная догадка. Читают-значит любят...
Я уже писал, но для вас повторю, что люди смотрят и читают негатив (назовём так), в первую, очередь чтобы понять грозит ли им опасность.
Цитата:
abaika95:
овость про г***?) Предлагаю новости на выбор которые иногда можно размещать в рамках борьбы с амплуа газеты-негативки +Ресторанные обозрения +Обозрение новинок кино и музыки +Обозрения различных мероприятий (такие новости есть конечно но их маловато) +Обозрение современной литературы либо книжных новинок +Просто новость про что-то хорошее (пример цветочек) +История города и области +Рассказы о знаменитых людях города и области (интервью вообще маловато что-то) И.т.д)

Если вас лично не устраивает НГ, то я вам откроют тайну. Есть такая рубрика народные новости. Если есть желание, а я вижу оно у вас есть, как и время- вперёд, дерзайте.
Обозревайте.

[Исправлено: Coopidon, 19.10.2019 - 20:54]
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