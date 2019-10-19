|Цытата-//
Понятно что люди обожают негатив,людям интересно читать про драки алкашей и убийствах наркоманов, но когда весь день лента забита такими новостями то//
Кому понятно? Вам?
Количество просмотров? И затем, остроумная догадка. Читают-значит любят...
Я уже писал, но для вас повторю, что люди смотрят и читают негатив (назовём так), в первую, очередь чтобы понять грозит ли им опасность.
Цитата:
abaika95:
овость про г***?) Предлагаю новости на выбор которые иногда можно размещать в рамках борьбы с амплуа газеты-негативки +Ресторанные обозрения +Обозрение новинок кино и музыки +Обозрения различных мероприятий (такие новости есть конечно но их маловато) +Обозрение современной литературы либо книжных новинок +Просто новость про что-то хорошее (пример цветочек) +История города и области +Рассказы о знаменитых людях города и области (интервью вообще маловато что-то) И.т.д)
Если вас лично не устраивает НГ, то я вам откроют тайну. Есть такая рубрика народные новости. Если есть желание, а я вижу оно у вас есть, как и время- вперёд, дерзайте.
Обозревайте.
[Исправлено: Coopidon, 19.10.2019 - 20:54]