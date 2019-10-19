Цитата: В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть данные номера. \

Так этот сервис лишь показывает сколько номеров и какого оператора за ИИН закреплено, но не показывает какие номера. Как можно узнать какие номера именно закреплены?