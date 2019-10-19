abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3911





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1013

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:47 Цитата-//Ни знания. Ни должность. Какая честность//



Так я и не говорил расскажите кем работаете) ясно большинство отшутиться либо соврет) но про образование то можно рассказать)





Цитата-//Да, позор то какой, всех позвал и затих.Надеюсь хоть с Гогой. .А в каком городе то это все?//



Так я всех звал) Гога просто настырно напрашивался ему отдельное приглашение поступило)



Сходил в "Узбечку" сейчас расскажу)