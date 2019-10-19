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§ NG.kz
Служили два товарища...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История, в которую не по своей воле попал костанаец Валерий Нестеренко, в прошлом офицер МВД, не вписывается привычные понятия. Работая в МВД, а потом в ДУИС (департамент уголовно-исполнительной системы), Валерий, сильный легкоатлет и многоборец, регулярно выступал в соревнованиях, защищая честь ведомства, области, Республики Казахстан.
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§ Серый волк
Re: Служили два товарища...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10715
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин Денисов нарисовался. :-( :-( :-(

Это Юрий Гагарир, человек который изменил всемирную историю за 108 минут.
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§ abaika95
Служили два товарища...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это Юрий Гагарир, человек который изменил всемирную историю за 108 минут//

А говорит уважает этого человека) а сам фамилию его неправильно пишет) фу таким быть)

И так,да начнется......

Серый что именно в истории изменил Гагарин кроме как пролетел первым над землёй в космосе?)
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