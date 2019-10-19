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≡ Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом областном фестивале, который прошёл вечером 18 октября в ДК «Мирас» участвовали только две команды:«36,6» от Рудненской горбольницы и «Дежурная смена» от детской областной больницы.
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§ Butch
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куаныш в роли золушки!?? :-o наверное интересно смотрелось! Жаль что не знал об этом КВН-е :-(
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§ Vit
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8223
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Ладно я не знал. Почему вы с Абайкой не знали.
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§ Сталкер
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Сталкер


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Сообщений: 87
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вы с Абайкой не знали.

Как??? И Абайка не знал??? :-o :-o
Быть не может. Я думал ему всё положено знать :lol:
И, несмотря на КВН, раз про Абайку вспомнили, Карфаген должен быть разрушен :lol:
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§ Серый волк
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Серый волк


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Сообщений: 10715
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.10.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненько! :-)
Между прочим отличное явление, показывающее живых врачей.
Хотя вот автофокус некоторых не цепляет! :-)
Ждем команды тубдиспансера, железнодорожной с железным маршем и конечно сборную паталогоанатомов с искромётным юмором.
Цитата:
Vit:
Ладно я не знал. Почему вы с Абайкой не знали.

В палате их предводитель ещё не определил как к этому относиться.
Как к юмору, или как к Рудненскому колесу. Заголовок очень коварный подсунули, перезагрузку мыслительных способностей у всей палаты абаек вызвали!
:-)
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§ abaika95
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Карфаген должен быть разрушен//


Нет,я понимаю когда Катон произносил эту фразу в сенате по поводу и без,тогда хотя бы существовало такое государство)

Если приводить аналогии к современности,то многие политические философы сравнивают современное противостояние США и России как противостояние имперского западного мира Рима-США,против полуварварского,восточного Карфагена-России,где все утверждают что Карфаген-Россия должен пасть)

Российская же политическая мысль стоит на позиции что Москва третий Рим, а морское пиратское господство Карфагена похоже сначало на Британскую империю которая передала эстафету морской державы к США и опять же по мнению Российских политологов Карфаген-США надо разрушить)

Какое государство (Карфаген) хотите разрушить вы Сталкер?) И какими методами?)
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§ Coopidon
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы с диагнозами и анализами не шутили.
Не хочется к такому ,,шутнику'' на приём.
А так, пущай шутют. ;-)
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§ Coopidon
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цытата-//
Российская же политическая мысль стоит на позиции что Москва третий Рим, а морское пиратское господство Карфагена похоже сначало на Британскую империю которая передала эстафету морской державы к США и опять же по мнению Российских политологов Карфаген-США надо разрушить)//
Откуда сие мудромыслие?
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§ abaika95
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заголовок очень коварный подсунули, перезагрузку мыслительных способностей у всей палаты абаек вызвали!//


Платный Российский комментатор пыжился пыжился и наконец распыжился ) что можно написать про КВН где всегда шутили на острые и актуальные темы?) эх жалко блин что не запретили думает Серый а то я б оторвался сейчас) что ж они в Костане не понимают что на такие темы шутить нельзя??! У нас вон в России КВН то давно превратился в "подлизунство" одному человеку а в Казахстане ещё что-то вон шутят про косяки чиновников,эх трудно становится работать наверно) ни одной новости про остановку( приходится высасывать из пальца комменты)

[Исправлено: abaika95, 19.10.2019 - 20:13]
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* таноми52
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1154
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.10.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Откуда сие мудромыслие?


"Третий Рим против нового Карфагена" переработали?
Растёшь, Абайка!
:-)
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§ yudjin
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где в 5 утра появляется мама с ребёнком и ищет врача, потому что у ребёнка сопли.

Смех смехом...наша участковая из молодого поколения как-то на приёме заявила... сопли -это не болезнь, лечить типа не надо... А спустя 2 недели сами пошли к лору в детскую областную на консультацию...и дочку положили с гайморитом. ...дошутилась, а лучше бы квалификацию повышала.
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§ Сталкер
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Карфаген-Россия должен пасть)

Цитата:
abaika95:
Карфаген-США надо разрушить)

Ну, не спорю. По сути это так, если правильно образность этого фразеологизма воспринимать. Он применим к любому противостоянию. Не только к военному (равно силовому). Но в приведённом примере он наиболее удачен, так как речь идёт о военно-политическом противостоянии "Рима" и "Карфагена", что имело место быть исторически. Данное выражение также употребимо в смысле борьбы не с кем-либо конкретно, а также и с препятствием (либо ситуацией, препятствующей чему-либо, например, установлению демократического, социального и правового государства). Или Вы считаете, что авторитарный автократический режим не препятствует чему-либо? Это есть демократия? Если так, то это должно быть прописано в Конституции, считаю. Должно быть написано чётко и ясно, каким государством Казахстан себя утверждает. И убрать это ненавистное слово "демократия" из статьи 1 пункта 1 Конституции страны.
Цитата:
abaika95:
Какое государство (Карфаген) хотите разрушить вы Сталкер?) И какими методами?)

Не государство. Речи о разрушении государства не было. Под Карфагеном в применении мною фразеологизма следует понимать де-факто существующую однопартийную политическую систему в де-юре многопартийном государстве, усугублённую авторитарным автократическим режимом с жесткой вертикалью власти (без выборности местных исполнительных органов и судей), когда в стране установилась монополия политической и всех иных видов власти, не сконцентрировавшись при этом у самого народа (демоса). О методах - исключительно теми, что прописаны во Всеобщей Декларации Прав Человека и признаваемыми нормами международного права! ;-)
...всё ведь просто, ибо Карфаген должен быть разрушен))))

[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 20:35]

[Исправлено: Сталкер, 19.10.2019 - 20:44]
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§ Серый волк
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10715
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.10.19 - 20:32
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