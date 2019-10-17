Цитата: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=692&storyid=25625 Кроме того, по словам адвоката, предусмотрен совершенно другой порядок прекращения предпринимательской деятельности для ИП, нежели тот, который следует из решения районного суда. Источник:

Адвокат как-то переворачивает решение - оно же не запрещает в принципе заниматься предпринимательской деятельностью, а оговаривает КОНКРЕТНУЮ деятельность на определённом расстоянии (нормативном). Хотя формулировка кривоватая, если честно.



Цитата: pandit:

Ну да, прав формально в этой ситуации.

Так-то закон выше - и он свои права защищает. Хотя, если честно, - у нас на каждом предприятии, наверняка, можно найти такие нарушения.



А все эти бизнес-программы у нас странным образом утверждаются и финансируются - можно составить бизнес-план и он, без учёта нормативных требований, будет очень даже хорошим и прибыльным. А если эти требования соблюдать, - бизнес-план полетит к чертям.



[Исправлено: Victor Yang, 17.10.2019 - 14:24]