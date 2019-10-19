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≡ Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом областном фестивале, который прошёл вечером 18 октября в ДК «Мирас» участвовали только две команды:«36,6» от Рудненской горбольницы и «Дежурная смена» от детской областной больницы.
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§ Butch
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куаныш в роли золушки!?? :-o наверное интересно смотрелось! Жаль что не знал об этом КВН-е :-(
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§ Vit
Re: Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Ладно я не знал. Почему вы с Абайкой не знали.
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