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§ NG.kz
Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса.
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§ нелох
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
нелох


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Сообщений: 10
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 18.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну руку не вывихнул и ладно, а то бы больше дали(сарказм), а по факту у всей элиты дети и деньги за границей, а здесь тянут,тянут и тянут и конца не видно.
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§ Сабыр
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы его жизнью пожить хоть недельку.. Не жизнь,а сплошной кайф.. При их деньгах,конечно,можно что хош делать с полисменом :lol:
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§ 3DO
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
3DO


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Сообщений: 1946
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 18.10.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так, был бы каким-то ноунеймом, отгреб бы по полной)
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§ 3DO
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 18.10.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Вот бы его жизнью пожить хоть недельку"
Пересмотри(те) или перечитай(те) еще раз "Духless" Минаева :)
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§ Victor Yang
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12039
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- у Вас родственники судимые есть?
- Да
- К сожалению, Вы на гос.службу не подходите.
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§ юля елиссева
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.10.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему молчат нурлыботы? ждут консультаций, как правильно комментировать сию информацию?
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§ drakon
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
почему молчат нурлыботы?

Абайка, твой - выход, был ещё вчера... :lol: :oops: :oops:
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* maxsaf
Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3511
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
ждут консультаций, как правильно комментировать сию информацию?

Демонстративно дистанцировались ))
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§ Vit
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодой парень тусит где то в Лондоне. Нам то какое дело? Кто оплачивает его выкрутасы? Так пусть работает МВД. Хотя он скорей всего успешный бизнесмен оплачивающий все налоги . Поэтому лучше акцизы поднять, чтоб зп всем добавить.
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§ Кушмурунец23
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 19.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
- у Вас родственники судимые есть?
- Да
- К сожалению, Вы на гос.службу не подходите.

Как же мы теперь без них?
Без Дариги, НурСултана...
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§ abaika95
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ярлыковешатели уже отметились) на опережение работают мол раз нагадили быстрее всех,никто уже ничего писать не будет) у платного Российского комментатора моду взяли)


Цитата-//Кроме того, Назарбаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и возместить ущерб на 5 тыс. фунтов.//


Лечить парня надо...
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§ Vit
Re: Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лечить. Парня надо.,
С кого? А меня кто будет лечить? А. Не тиинки не дам, пусть сам лечится.
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§ drakon
Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
/Кроме того, Назарбаев должен отбыть 140 часов общественных работ

Не отбывать,он должен, отработать.
Если будет, в Королевском дворце,
может дадут ему метлу в руки.
А если в Акорде, то точно - отбудет
140 часов... :lol: :oops: :-o
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