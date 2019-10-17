abaika95 Re: "В дело пустили донос и паутину". Что общего в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1008

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 Цитата-// Но в Костанае независимая типография выстояла и продолжает печатать периодические издания, в том числе "Нашу Газету"//



Нонсенс!) Как она выстояла при нашем ужасном режЫме ? Подпольно печаталась?) Самиздатом по рукам передавалась как огонек надежды?)



Цитата-//Чтобы выстояла и типография в Ростове, ей нужна поддержка не только в России, но и в других странах//



А потдерживать надо) а то у соседей какой-то уже непролазный беспредел и попустительство) мы это в дикие 2000 прошли а у них походу все только начинается) хотя нет НТВ "прикрыли" в 2003 так что у них ничего не заканчивалось просто)