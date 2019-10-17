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≡ "В дело пустили донос и паутину". Что общего в наезде властей на независимую прессу в Ростове в 2019 году и в Костанае в 2002-м?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В дело пустили донос и паутину". Что общего в наезде властей на независимую прессу в Ростове в 2019 году и в Костанае в 2002-м?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О ситуации, которая сложилась в типографии независимого ИД "Крестьянин" в Ростове, сообщил исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) Сергей ЛАПЕНКОВ. 17 лет назад такими же методами прессовали типографию Костанайского дома печати
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§ abaika95
Re: "В дело пустили донос и паутину". Что общего в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Но в Костанае независимая типография выстояла и продолжает печатать периодические издания, в том числе "Нашу Газету"//

Нонсенс!) Как она выстояла при нашем ужасном режЫме ? Подпольно печаталась?) Самиздатом по рукам передавалась как огонек надежды?)

Цитата-//Чтобы выстояла и типография в Ростове, ей нужна поддержка не только в России, но и в других странах//

А потдерживать надо) а то у соседей какой-то уже непролазный беспредел и попустительство) мы это в дикие 2000 прошли а у них походу все только начинается) хотя нет НТВ "прикрыли" в 2003 так что у них ничего не заканчивалось просто)
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§ Сталкер
Re: "В дело пустили донос и паутину". Что общего в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.10.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как она выстояла при нашем ужасном режЫме ?

Независимость она разная бывает... Действительно свободной прессы думаю не существует в природе. В контексте независимости СМИ нужно лишь говорить, думаю, о главном критерии - насколько свободно СМИ могут публиковать оппозиционные материалы и насколько безбоязненно критиковать власть. На счёт "НГ" ооо-очень сильно сомневаюсь в этом смысле)))) Да и как бы в Казахстане всё сделано для того, чтобы этого всего было как можно меньше, но так быть не должно ибо... Карфаген должен быть разрушен :lol: :lol:
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