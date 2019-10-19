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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17566
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Любая кухарка может руководить государством.

Ленин говорил - управлять.
А руками водят, сечас - все... :lol: :oops: :-o
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов хотел сказать вы сильны. Вы всемогуще))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ленин говорил - управлять.

Да ладно.
Я лично слышал он сказал - руководить.
Потом переиначили.
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Страница 261 из 261«1...259260261
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