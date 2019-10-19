/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 260 из 261«1...258259260261»
§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну незнаю.. Вкус это когда приятно. Возможно. Сразу не понять. Ну когда месяц проходит чувствуешь прилив сил.))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что именно?)

Ну что понятно и ясно.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сразу не понять. Ну

Посмотрим. Я думаю он в отделах типа народное здоровье и подобное.
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Незнаю. Мне кажется не там. В этих мутных отделах могут тебя без штанов оставить. Смотри сам. Думаю разберёшься.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4101
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кстати про образование как-то не честно,я главно "сдался" а остальные молчат) чего все стесняются?)

С какой целью?
А можа вы работу пишите,ну типа
"Социально-психологическая диагностика форумных персонажей"?))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
честно,я главно "сдался"


Ни знания. Ни должность. Какая честность.
Любая кухарка может руководить государством.
Может ты того. Или того
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А можа вы работу пишите,ну типа "Социально-психологическая диагностика форумных персонажей"?)


Препарирует нас? Вот же хитрый пацан!
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4101
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может запинаем его :lol:
Ну должны же нервы сдать когда то
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парни, прячтись. Девчонки вышли на тропу войны))
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Парни, прячтись. Девчонки вышли на тропу войны))

Мы в тебя верим. Верим что не подведешь и прикроешь нас своей маскулинностью
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.10.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4101
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот умеет сэр Козлов вовремя втюхать картинками из журнала "мурзилка" :lol:
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17566
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нравятся мне - такие Тани.
Не должны Тани, такими - быть... :lol: :oops: :-x
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.10.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то это из "Веселых картинок"... По старой памяти еще приходит журнал. :-)
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любая женщина прекрасна. И та что на картинке. Она нам жизнь подарила.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 260 из 261«1...258259260261»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 1
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх