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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4098
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Кузикмяк или кыстыбый,
Блюдо одно и тоже,называю просто по разному.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем мне брехать про кошку? (

Отношение какое то. Лень , может схожу.
Кот или кошка это обычно член семьи.
Иногда главный.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.10.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital

Пока ты отвлекаешься на каши, ГОГА Лиле в личку пишет! Она пока держит оборону, но чем чёрт н шутит, когда бог спит. Вдруг он окажется её единственным счастьем :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Отношение какое то. Лень , может схожу.Кот или кошка это обычно член семьи.Иногда главный/

Член семьи конечно) и в больницу свожу естествено и сколько надо заплачу за лекарства,но лени это не убавляет)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4098
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Шура,кошке полтора года,
Не думаю,что у мужика привыкание есть за это время.
А посему такое отношение.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че. Вот например Валинтин замутил тему кофеаппарат. А я че, ХУЖЕ) я к примеру купил спец кух-утварь для чая. Мучу теперь. Вкусный чай получается. Я эксперименты мутю. Добавляю каркаде и другие травы.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ах. Гога ох какой нехороший)
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Наверно скинул Лиле че нибудь про производство в стране
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вкусный чай получается

Главное чтобы не получилось,
Ну ты понял что.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
ГОГА Лиле в личку пишет

Да ну. Вроде сексотом она его назвала.
Ждём обнародование лички.
Всем же интересно.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не ну правда. Вкусный чай получается. Просто выкиньте всю белеберду левую. Он непросто полезный, он вкусный - Наверно просто нужно в тянутся.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и в больницу

С целью экономии
Введи в гугле - пспухла губа у кошки.
Всё узнаешь.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Он ещё пресованный есть читал, как в советское время. В брусках.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Подскажите как называется раньше где-то пробовал говорили из Татарской кухни,жареная лепешка и в нее заворачивают пюре)

Кыстыбый.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всем же интересно.

Пока интересно только тебе.Причём всё - кто,откуда,хобби и т.д."У Колчака в контрразведке не служили?"
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