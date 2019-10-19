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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8196
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно пора остановится. Я знаю что ты раньше меня положил глаз на Таноми. Ну смотри, я всегда рядом))) мне тоже Таноми нравится. Кстати Бутч тоже не дремлет))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3511
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И вот мы с прорабом сидим

Цитата:
Butch:
На самом деле это непередаваемое ощущение когда ты молча разговариваешь с собеседником просто глядя на него.

Да какие уж тут шутки ))
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати Бутч тоже не дремлет))

Неее! Он в этом плане ленивый. Ему-б поржать да и будет на том. А уж блинов от него и вовсе не дождёшься. Если только доширак какой.Цитата:
maxsaf:
Да какие уж тут шутки ))

Ну Вам-то удалось ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3511
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я знаю что ты раньше меня положил глаз на Таноми

Хоть бы не про меня, хоть бы не про меня... :oops: :-o
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8196
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Про тебя, про тебя))
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 198
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот ведь удивительно сколько энтузиазма и положительных эмоций способен вызвать в человеке обычный снег
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3511
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Обычный снег никак не влияет, а вот желтый - совсем другое дело. С него же начали ))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8196
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Меня другое удивляет. Как могут абсолютно разные люди в жизни которые не когда бы в реале кроме как эдрасти, до свидос. общаются?
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

И вот так незримо Ильич до сих пор влияет на наши судьбы. Почти целая свадьба через него организовалась.
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

"Простите, я не понял сути, но очень интересно! Понимаете. Давайте продолжим!" (с)
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