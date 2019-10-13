/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Замена центральной канализации по улице Шипина		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Замена центральной канализации по улице Шипина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно начали замену труб центральной канализации по улице Шипина, все бы ничего но есть много непонятных моментов - а именно почему подрядчики прыгают с места на место не доделывая тот участок, что расковыряли.
Читать новость

* Victor Yang
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12039
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему подрядчики прыгают с места на место не доделывая тот участок, что расковыряли.

Потому что сначала колодцы нужно поставить и завести в них трубы, а потом между ними уже укладывать - когда будет ясно что все уклоны совпадают и ничего не мешает.
Профайл

§ dandiv
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неа, они по другому делают - укладывают трубы, в месте где должен быть колодец в нижнем кольце болгаркой вырезают отверстия, это кольцо устанавливают, в него укладывают трубы, сверху ставят кольца до будущей поверхности земли и так потихоньку продвигаются, а на этом участке именно забросили и ушли на другой участок Шипина
Профайл

§ dandiv
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради интереса позвонил с сотки на 109, поинтересовался когда будут доделывать данный участок - спросили как к Вам обращаться, потом заявка принята. Как потом проверять статус заявки непонятно... номер заявки не сообщили.
Профайл

§ dandiv
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номер заявки выяснил, но ответа по этой заявки пока нет. Проходил мимо и у мужиков спросил (у тех, что сейчас Шипина ковыряют от Алтынсарина в сторону Баймагамбетова), так ответили - дожди, вода стоит в яме... Так вода то теперь уже никуда не исчезнет :-(
p/s а дожди новый участок улицы ковырять видимо не мешают ;-)
Профайл

* Victor Yang
Замена центральной канализации по улице Шипина
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12039
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.10.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Как потом проверять статус заявки непонятно...

Сами через несколько дней позвонят.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, Butch

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 3
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх