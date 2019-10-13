Цитата: почему подрядчики прыгают с места на место не доделывая тот участок, что расковыряли.

Потому что сначала колодцы нужно поставить и завести в них трубы, а потом между ними уже укладывать - когда будет ясно что все уклоны совпадают и ничего не мешает.