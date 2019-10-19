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§ NG.kz
Вы знаете, сколько номеров сотовой связи зарегистрировано на вас? Проверьте сейчас
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для того, чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина, и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.
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§ dandiv
Re: Вы знаете, сколько номеров сотовой связи зарегистрировано на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть данные номера.
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Так этот сервис лишь показывает сколько номеров и какого оператора за ИИН закреплено, но не показывает какие номера. Как можно узнать какие номера именно закреплены?
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