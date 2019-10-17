drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2401





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17564

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:18 Запустил я свою - деревеньку. Надо чаще



в неё - заходить,или ваще не - выходить.

А то ляпнеш, что нибудь, да где нибудь.

Это сосед мой катается, иногда...