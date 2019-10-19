Цитата: Vital:

Кстати Бутч тоже не дремлет))

Неее! Он в этом плане ленивый. Ему-б поржать да и будет на том. А уж блинов от него и вовсе не дождёшься. Если только доширак какой.Цитата: maxsaf:

Да какие уж тут шутки ))

Ну Вам-то удалось