Добринцофф Флуд и оффтопик (часть 4) #3781





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6755

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:39 Снег хорошо когда в городе идёт,смотришь на улицу с 5 этажа,красота всё белым бело,только вот чё то снегоочистительной техники не видать.

Пока готовиться завтрак пишешь во все инстаграммы ,что во всём виноват акимат и местное ПКСК,мне скоро на работу ехать, а дороги и двор не чищены,безобразие.Пока туда сюда глядишь уже и техника появилась и двор расчистили.

А мне в Зтб он нафик не нужен этот снег,у меня ПКСК в частном доме нету,и утром после хорошего снегопада ,вместо того что бы спокойно выехать на работу,придётся с часик лопатой помахать.Потом на магазин приехать найти человека который там всё расчистит.Потом доберёшся наконец то по не чищенным дорогам до складской ,а там вообще оппа полная.так что пусть он лучше в Канаде у Макса идёт.