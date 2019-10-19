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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6755
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.10.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снег хорошо когда в городе идёт,смотришь на улицу с 5 этажа,красота всё белым бело,только вот чё то снегоочистительной техники не видать.
Пока готовиться завтрак пишешь во все инстаграммы ,что во всём виноват акимат и местное ПКСК,мне скоро на работу ехать, а дороги и двор не чищены,безобразие.Пока туда сюда глядишь уже и техника появилась и двор расчистили.
А мне в Зтб он нафик не нужен этот снег,у меня ПКСК в частном доме нету,и утром после хорошего снегопада ,вместо того что бы спокойно выехать на работу,придётся с часик лопатой помахать.Потом на магазин приехать найти человека который там всё расчистит.Потом доберёшся наконец то по не чищенным дорогам до складской ,а там вообще оппа полная.так что пусть он лучше в Канаде у Макса идёт.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
маленький домик4×4

Кузов "Нивы" чтоль?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Стоит избушка, куда она денется. ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотки еды сюда выкладывать?
Я вот думаю йогурт слопать и сделать вид, что спать пошел ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в частном доме нету,и утром после хорошего снегопада ,придется с часик лопатой помахать


знакомая картина. часть моей жизни.
сугроб на уровне ворот и весь двор .
де еще если плотный, после бурана.
просто кайф.по воспоминаниям.
первым делом было добраться до конуры, и собаку откопать.

[Исправлено: alex_60, 19.10.2019 - 10:48]
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Хех. Не нивы. Незнаю чего. Наверно иномарки кузов. Летом макс скидывал фото, клёвое жилище.)со временим можно расширится, и подвинуть соседа. Устроить там завод по производству труб пластиковых.)
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