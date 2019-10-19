alex_60 Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5435

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:33 этот депутат, да в глубокой депрессии.

есть там такие, да скажем и не один он конечно.

но он же не представитель государственной информационной политики.

ответ по поводу его ,как правильно назвать, наезда что ли,

был дан. он понятен.