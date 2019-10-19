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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях депутат мажилиса Шакир ХАХАЗОВ, глубоко возмущенный «серьезными проблемами в работе Министерства информации и общественного развития», обратился с запросом к премьер-министру. Прав ли народный избранник в своем негодовании?
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§ alex_60
Re: Диана ОКРЕМОВА: Размытая картина мира
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот депутат, да в глубокой депрессии.
есть там такие, да скажем и не один он конечно.
но он же не представитель государственной информационной политики.
ответ по поводу его ,как правильно назвать, наезда что ли,
был дан. он понятен.
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