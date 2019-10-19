Цитата: mimohodom: он (вангую) скорее всего на госслужбе. Причем на той службе, на которой сидеть на таких вот форумах в любое время суток это прям работа. Это модно стало - обвинять в такой работе? Здесь бывали реальные заказные комментарии (сомневаюсь, что есть специальная штатная единица - скорее всего, гос. служащих обязали или студентов). Во-первых, ники у них без фантазии - обычно имя написано. Во-вторых - один комментарий в день регистрации, да и тот - бездушный, не в беседе - просто пришёл человек, сказал что-то и ушёл, не выслушав мнения других. Даже если такая штатная единица существует - вряд ли ей позволят сидеть только на одном форуме. А сидеть на многих, поддерживать разговор, да ещё и так плотно - невозможно, по-моему. Скорее всего, ещё и отчёты какие-то писать надо.