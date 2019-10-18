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§ NG.kz
Пион зацвел в середине октября у жительницы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37012
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татьяна живет в п. Заречный и очень любит цветы. В ее цветниках есть многое - от роз до банальной календулы. Но такого, чтобы 16 октября на клумбе расцвел пион - не было никогда.
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§ abaika95
Re: Пион зацвел в середине октября у жительницы Костанайской...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 996
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это?) Новость не про убийство,аварию,взрыв,теракт,драку а просто про то как цветочек зацвел?) мне нравится) спасибо НГ за капельку хорошего настроения в этот промозглый,холодный октябрьский день)
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§ maxsaf
Re: Пион зацвел в середине октября у жительницы Костанайской...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3477
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Читайте между строк: цветку весной - хана, сил не хватит. Вербе - хана. Климат меняется. Мы все умрем 8-)
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