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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Предлагаю тролить. Ред. А че?))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12034
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.10.19 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mimohodom: он (вангую) скорее всего на госслужбе. Причем на той службе, на которой сидеть на таких вот форумах в любое время суток это прям работа.
Это модно стало - обвинять в такой работе? Здесь бывали реальные заказные комментарии (сомневаюсь, что есть специальная штатная единица - скорее всего, гос. служащих обязали или студентов). Во-первых, ники у них без фантазии - обычно имя написано. Во-вторых - один комментарий в день регистрации, да и тот - бездушный, не в беседе - просто пришёл человек, сказал что-то и ушёл, не выслушав мнения других. Даже если такая штатная единица существует - вряд ли ей позволят сидеть только на одном форуме. А сидеть на многих, поддерживать разговор, да ещё и так плотно - невозможно, по-моему. Скорее всего, ещё и отчёты какие-то писать надо.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3477
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. А сидеть на многих, поддерживать разговор, да ещё и так плотно - невозможно, по-моему. Скорее всего, ещё и отчёты какие-то писать надо.

А че гадать, давайте спросим :lol:
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