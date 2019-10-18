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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А мы его по айпи найдём.

А Вы, это кто?
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
любопытство одолело, Кто етот дядя,

Конфиденциальность личных данных...
Ху из ху знает только дорогая редакция.
А она не раск...не скажет, как и дядя ;-)
Фокус с разоблачением не удался!
Я надеюсь что вы не всерьёз на это надеялись?
Рс Зато какая интрига!!!! :-o
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2877
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:44
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 996
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нет, пусть лучше еду сфотографирует.Или айпи выложит. А мы его по айпи найдём...//

Еду завтра постараюсь сфоткать) айпи у НГ есть мое)


Цитата-//Люди всякие нужны, люди всякие важны . Но выдержке у Абайки реально поучиться можно. Профессиональная//

Вам нужны вольные журналисты без оплаты?) Могу обозревать денеры или забегаловки)

Цитата-//Красиво. Я тоже хочу стабильности. Хочу что б мой двор где вырос не трогали онамасты ваши. Как будем? А? Ты свое хочешь. Я свое//

Ономасты не мои а общие) ну для того мы и сходимся тут в рубках) чтобы определить что правильно а что нет)

Цитата-//меня вопросов нет.Никому не верю.Кроме ОК.//

Можно вас по здешней традиции назвать ОКбот?)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
которого хаяли все, кому не лень

А кто его хаял. Чёт не помню.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Вы, это кто?

Если вы отказываетесь, то тогда я и Гугол.
А фамилия моя слишком известная, чтобы её назвать.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цытата-//Можно вас по здешней традиции назвать ОКбот?)//
Я не обидчивый!
Только не бросайте в терновый куст!!!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А фамилия моя слишком известная

Называйте, не стесняйтесь.
Или боязнь какая?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4092
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.10.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или боязнь какая?

Сцыкунофобия :lol:
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Это точно?
Потому что...надо же лечить.
Или не надо?
Цитата:
alex_60:
Называйте, не стесняйтесь.

Стесняюсь....
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4092
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Извини,если чем обидела.
Юмористическая филармония у меня такая.
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