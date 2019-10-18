abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3694





(Полноправные пользователи) Сообщений: 995

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:11 Цитата-//вот первый предмет рвать надо аккуратнее. Дефекты бывают заметны//





Вас не знаю,не буду троллить просто оставлю ваш коммент как он есть)))





Цитата-//Да в цеху ночевать оставался,работы валом!Вот за ночь собрал кухню угловую,днём поехали,установили.А сейчас сижу и употребляю пенные напитки с названием одного ближайшего городка.Где,кстати,у меня родилась мама и где есть ГЭС,которую строил мой дед//



Да вы спец по гарнитурам?) Хочу себе заменить) но все не решусь ) дорого очень)

Тоже вот закупился Жигулями барными товарищ с ЧБ приехал сидим,политизируем)