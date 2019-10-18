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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

2:1
Ордабасы тоже за третье место цепляется.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- 27 комментов до похода в кафе оталось. Уже определились - куда ? И с гостями ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//27 комментов до похода в кафе оталось. Уже определились - куда ? И с гостями ??//

Во Гоги появился) давно не виделись) завтра жребий брошу с утра сообщу куда пойдем) но хочу в "Узбечку") приезжайте
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В мечеть схожу,пятница всё-таки.

Что то не торопишься
Мечеть круглосуточно работает?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что то не торопишься
Мечеть круглосуточно работает?//

Не знаю правильно ли называть это "работает") но,да) вроде круглосуточно
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Спасибо за приглашение. Так понимаю я первый гость ???
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вроде круглосуточно

В восемь часов темно там.
Ты в какую собрался?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4081
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.10.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я чёт не верю,что это пухлик бройлерный :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Так понимаю я первый гость ???//

Пока,да)

Цитата-//Ты в какую собрался?//

На которую из окна вот смотрю) и курю)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так понимаю я первый гость ???

Ты не татарин?
А нет, вопрос отпал.
Ты же званый гость.

[Исправлено: alex_60, 18.10.2019 - 20:02]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На которую из окна вот смотрю) и курю)

Так её же разобрали полностью.
Да и курить. Что куришь? В отпуске.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А я чёт не верю,что это пухлик бройлерный//

Вы про что?))


Цитата-//Так её же разобрали полностью.Да и курить. Что куришь? В отпуске//

Курю что все курят.... чай) а я в другую пойду,которую не разобрали)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
я чёт не верю,что это пухлик бройлерный

А что, есть подозрения что это он ?
Ну ноги и руки пусть сфотает, сравним с теми что в архиве
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4081
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Шура,какие ноги,у того были булдыжки волосястые :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 ---- *Русский я по паспорту. Только русские в родне, Прадед мой - самарин,- Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин".*
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