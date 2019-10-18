MedVed820607 Re: "Я говорю жестко, но правду" - Бекшин ответил... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 153

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 Если я понял правильно. Директорам школ запретили принимать не привитых детей с указанием штрафа в качестве наказание за нарушение. При этом директор не имеет права не принять школьника если он проживает в районе школы и "прикреплен" к ней. Т.е. законодатели заведомо подставляют директоров и создают геморрой родителям (создаю социальную напряженность). Т.е. родителю откажут в приеме (быстрее всего усно), он начнет ходит по инстанциям и СМИ. В итоге быстрее всего дойдет до суда и прокуратуры, которая накажет директора за непринятие. Я все правильно понял? Депутаты же добрые... они же родителей не штрафуют значит нормально все. Интересы всех учли