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≡ В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют увеличить промежуток времени, в который запрещено нарушать тишину. Если сейчас за нарушение тишины штрафуют с 23.00 до 6 утра, то Минздрав предложил установить наказание за шум с 20.00 до 9 утра.
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§ Vital
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8168
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.10.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Люблю засыпать под тихий звук тв. На таймер оставляю.

[Исправлено: Vital, 18.10.2019 - 13:18]
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§ Victor Yang
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12033
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а и вообще тишина, особенно абсолютная, оказывает негативное воздействие на психику человека. человек начинает слышать звук своего сердца и течение крови по кровеносным сосудам.

- Подсудимый, других аргументов в своё оправдание нет? ;-) :lol: :lol: :lol:
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§ Добринцофф
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6754
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какая лаборатория по измерению уровня шума будет в это время работать? Или у полицейских есть шумомеры?

В принципе измерить уровень шума можно простым смартфоном,приложений куча,но конечно в суде такие измерения наверно не пролезут.
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