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§ NG.kz
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и активист Жанболат Мамай, бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов, журналист Асель Джанабаева объявили о планах создания новой политической организации, Демократической партии Казахстана.
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§ Kairat stayer
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Не будем торопить события, посмотрим.
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в том что Сталкер будет первой жертвой этого развала ( потому что революция всегда пожирает своих детей)

Ух ты))) О каких революциях и её детях тут речь? Я лишь наблюдатель! НО!
....Карфаген должен быть разрушен...)))
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ух ты))) О каких революциях и её детях тут речь? Я лишь наблюдатель! НО!....Карфаген должен быть разрушен...)))//

Ой как подстраховался) что тут скажешь Юрист-профессионал) к нему на Тачанке просто так не подъедешь)

Карфаген должен быть разрушен говорит, но если он разрушится то я как бы не при чем)
Ошибся я значит не пассионарий вы) наблюдатель обыкновенный ( наблюдателюс обыкновениюс) да ещё и подстрекатель это называется)
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§ maxsaf
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3470
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой как подстраховался) что тут скажешь Юрист-профессионал) к нему на Тачанке просто так не подъедешь

В нормальной системе действительно комар носу не подточит - человек считает что какой-то там Карфаген где-то там и т.д., а кому что почудилось - его проблемы. Но мы имеем дело с системой, которая сначала скушает Сталкера, а потом будет разбираться - за что. И то не факт, что будет разбираться. Так что уважаемый Сталкер, поосторожнее в этой системе с выражением мнения. Вы меня прекрасно понимаете, о чем я.
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В нормальной системе


Я как раз таки прекрасно знаю, что у нас система далеко ненормальная. Она тяжело больная. НО!
Вспомнилось...
А.С Пушкин "К Чаадаеву"

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Пушкина ещё не успели, надеюсь, признать экстремистом?))))) А то там в Сарыаркинском районном суде столицы своеобразный же подход к экстремизму)))) И, конечно же -
...Карфаген должен быть разрушен...)))
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§ alex_60
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
создавать партию они собираются через социальные сети.
такая мысль прозвучала.
как бы сети не пострадали при этом.
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В нормальной системе действительно комар носу не подточит - человек считает что какой-то там Карфаген где-то там и т.д., а кому что почудилось - его проблемы//


Да и без Карфагена тут много такого наговорено что и в самой демократичной стране его бы на карандаш очень плотно бы взяли) Сталкер прекрасно понимает что ему ничего не будет,вот и вещает как наш Марк Катон)

А так можно конечно ради интереса привязать к его словам

Ст.130 ч.3 УК РК от 2014
Ст 179 ч.2 УК РК от 2014
И если сильно уж прям придраться то СТ 373 ч.2 УК РК от 2014)

Но то все так) шютки)
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§ Сталкер
Re: "Изменить систему" - о создании новой...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.10.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да ладно.
Для применения ст.130 УК ещё надо доказать ложность обвинений в отношении конкретного лица. И тут, как минимум, должно быть указание конкретного лица. Я никаких имён не называл, а излагал мнение относительно ситуации в Казахстане.
Для применения ст.179 УК "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан". Обратите внимание на содержание комментируемой статьи, в ней идёт речь об инициативе модернизации политической системы в стране и создании новой политической партии. Под "Карфагеном" можете понимать существующую политическую систему, этот изжившие себя авторитаризм и диктатуру. И если честно, о насилии не помню чтобы я что-то и где-то вообще писал или когда-либо вообще говорил. Тем более, о захвате власти (чтобы об этом писать, как минимум, нужно определиться с вопросом, кто же её захватывает, какой-то человек или структура?) А может быть она сейчас захвачена и удерживается?
Ну а про ст.373 УК "Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" вот вообще не помню даже чтобы что-то писал о каком-либо человеке. Я о режиме вообще то, который по факту явно не демократический в правовом государстве по двум причинам: демократией тут даже и не пахнет, чистой воды авторитаризм, ну а какое тут правовое государство - можно даже опустить этот вопрос)))
В общем и целом, примерно вот так сидят чекисты и статьи из пальцев несогласным высасывают))) Вы разом не из той структуры, имеющей целью создание из казахстанского общества стада баранов, блеющих оды власти и рассказывающих сказки про то, как много тут достигнуто и как хорошо живётся населению, 2,5 млн из которых только официально нищие?!))) Да, в прочем, даже не важно, так как -
...Карфаген должен быть разрушен... :lol: :lol:
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§ elektron
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Ну всё, разворошили Вы "осиное гнездо" ;-) Цитата:
Сталкер:
а излагал мнение относительно ситуации в Казахстане.

Вот этого то и неззя было делать. Абайка ох как не любит, когда плохо говорят.
:lol: :lol: :lol:
Ладно пойду за попкорном. :-)
Понаблюдаю за рождением нового политического движения со стороны, так сказать.
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§ abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Абайка ох как не любит, когда плохо говорят//

Что ж вы из меня тирана делаете?) Я не люблю когда без фактов без доказательств пытаются лапшу вешать и писать всякую чушь по типу:

"В Рашке все плохо потому что это Рашка")

Вот Юджин аргументированно с приложением фотографий с пруфами говорит о том что тут косяк там косяк) его комменты я люблю,потому что человек аргументами владеет)


А у всех остальных либо словесный просроченный п***с либо я просто с ними дискутирую от нечего делать)


Вот со Сталкером подискутировал, у него свое видение ) флаг ему......в руки так сказать)

и да Сталкер-Катон-Наблюдатель обыкновенный) не все чекисты занимаются рассказом сказок и всей остальной ахинеей которую вы расписали) есть которые бандитов-убийц,террористов и чиновников-хапуг ловят) и охраняют нас с вами) не надо на всех ярлык вешать)
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* Гога
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1411
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Ух ты , как его просто распирает от высокомерия и надменности!!Он один велик и мудрый --- а все остальные *****Цитата:
А у всех остальных либо словесный просроченный п***с либо я просто с ними дискутирую от нечего делать .
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