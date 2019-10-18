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§ NG.kz
"Я говорю жестко, но правду" - Бекшин ответил антипрививочникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство здравоохранения отказалось от идеи штрафовать родителей, чьи дети заболели в результате отказа от вакцинации. Об этом заявил главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин в кулуарах после брифинга СЦК.
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§ MedVed820607
Re: "Я говорю жестко, но правду" - Бекшин ответил...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 18.10.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и статья.....
Нифига не понял. Кого, и за что, сейчас будут штрафовать и чего нет в кодексе...
Дорогая редакция сделайте вставки (в скобках с пометкой "- ред.") которые бы объясняли.
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§ MedVed820607
Re: "Я говорю жестко, но правду" - Бекшин ответил...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 18.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я понял правильно. Директорам школ запретили принимать не привитых детей с указанием штрафа в качестве наказание за нарушение. При этом директор не имеет права не принять школьника если он проживает в районе школы и "прикреплен" к ней. Т.е. законодатели заведомо подставляют директоров и создают геморрой родителям (создаю социальную напряженность). Т.е. родителю откажут в приеме (быстрее всего усно), он начнет ходит по инстанциям и СМИ. В итоге быстрее всего дойдет до суда и прокуратуры, которая накажет директора за непринятие. Я все правильно понял? Депутаты же добрые... они же родителей не штрафуют значит нормально все. Интересы всех учли :-)
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§ abaika95
Re: "Я говорю жестко, но правду" - Бекшин ответил...
abaika95


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Сообщений: 966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Директорам школ запретили принимать не привитых детей с указанием штрафа в качестве наказание за нарушение//


Ой не завидую я сейчас директорам)
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