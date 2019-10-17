Сталкер Re: "Изменить систему" - о создании новой... #82





(Полноправные пользователи) Сообщений: 80

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:24 Цитата: abaika95:



Да ладно.

Для применения ст.130 УК ещё надо доказать ложность обвинений в отношении конкретного лица. И тут, как минимум, должно быть указание конкретного лица. Я никаких имён не называл, а излагал мнение относительно ситуации в Казахстане.

Для применения ст.179 УК "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан". Обратите внимание на содержание комментируемой статьи, в ней идёт речь об инициативе модернизации политической системы в стране и создании новой политической партии. Под "Карфагеном" можете понимать существующую политическую систему, этот изжившие себя авторитаризм и диктатуру. И если честно, о насилии не помню чтобы я что-то и где-то вообще писал или когда-либо вообще говорил. Тем более, о захвате власти (чтобы об этом писать, как минимум, нужно определиться с вопросом, кто же её захватывает, какой-то человек или структура?) А может быть она сейчас захвачена и удерживается?

Ну а про ст.373 УК "Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" вот вообще не помню даже чтобы что-то писал о каком-либо человеке. Я о режиме вообще то, который по факту явно не демократический в правовом государстве по двум причинам: демократией тут даже и не пахнет, чистой воды авторитаризм, ну а какое тут правовое государство - можно даже опустить этот вопрос)))

В общем и целом, примерно вот так сидят чекисты и статьи из пальцев несогласным высасывают))) Вы разом не из той структуры, имеющей целью создание из казахстанского общества стада баранов, блеющих оды власти и рассказывающих сказки про то, как много тут достигнуто и как хорошо живётся населению, 2,5 млн из которых только официально нищие?!))) Да, в прочем, даже не важно, так как -

...Карфаген должен быть разрушен...