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§ NG.kz
Провоцируем аварийные ситуации на дорогах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.10.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сложной дорожной ситуации в редакцию "НГ" сообщил читатель Виктор. По его словам на ул. пр. Кобланды батыра, в районе Мясокомбината, перекрыли кольцо, поэтому весь поток машин переместился на ул. Каирбекова.
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§ olegggon
Re: Провоцируем аварийные ситуации на дорогах
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 18.10.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, это позор дорожникам и ЖэКэХэ, убили, оставили дорогу. Это ещё раз доказывает, что им наплевать на водителей. Из проекта, рассчитанного на 2 года сделали наверное 5%, остальное в следующем году будут ж... рвать.
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