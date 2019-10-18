Цитата: Butch:

Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!

А какие улучшения жилища могут быть после 13 часов работы? Или вы не планируете доживать до старости? Таким как вы вообще нужно запрещать тогда.

Стирку то зачем к этому приплели? У вас машинка стоит в зале/спальне? она у вас не исправная?

А в целом механизма нет. Надо мной съемная квартира, 102 туда за год раз 8 вызывал. Никто никого наказывать не хочет и не будет. Максимум пальцем погрозят и уедут. Если квартиранты нормальные, то притихают, но большая часть притихает на пол часа-час и все по новой. Штрафов нет, наказаний тоже. Ну если убивать будут кого, то да, наверно увезут всех.